Palmeiras in finale di Libertadores, esulta Ferreira: "Col River la sconfitta più dolce di sempre"

Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras, festeggia per la qualificazione in finale di Copa Libertadores dei suoi, nonostante il ko interno (0-2) contro il River Plate. Decisivo il successo a Buenos Aires per 3-0 nella partita d'andata: "Oggi abbiamo sofferto e ci siamo qualificati grazie alla prestazione fatta in Argentina. È stata una partita dai due volti e nella prima noi siamo stati nettamente superiori. Ma oggi i nostri avversari sono stati superiori a noi, non mi spiace ammetterlo. La verità è che questa è una delle migliori sconfitte che sia io che il Palmeiras abbiamo mai subito nella nostra storia". I brasiliani affronteranno in finale, il 30 gennaio al "Maracanã" di Rio de Janeiro la vincente di Santos-Boca Juniors.