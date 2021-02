Paris Saint-Germain, emergenza in vista del Digione: out fra gli altri Florenzi, Verratti e Icardi

Punto medico del Paris Saint-Germain alla vigilia della partita contro il Digione in Ligue 1. Non ci sarà Paredes per squalifica mentre difficilmente recupereranno Icardi per gastroenterite, Florenzi per problemi all'adduttore, Verratti per un colpo subito al piede nell'allenamento di ieri. A questi si aggiungono i lungodegenti Neymar, Di Maria e Bernat. Rientrano Sarabia e Dagba.