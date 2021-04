Payet giganteggia, segna anche Milik. Il Marsiglia di Sampaoli vola: 1-3 a Reims e 5° posto

Quarta vittoria nelle ultime sei partite per il Marsiglia di Jorge Sampaoli, che espugna il campo del Reims con un perentorio 3-1. Grande protagonista della serata Dimitri Payet, autore di una doppietta e di un assist, il centesimo in Ligue 1. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 38' con Mbuku, ma alla fine del primo tempo erano già sotto. A segno anche Milik, che firma il suo quinto centro in 11 match di campionato. Gli ospiti volano a quota 55, in quinta posizione, mentre il Reims è praticamente già salvo con 41 punti.

Il programma completo

Reims-Marsiglia 1-2: 38' Mbuku (R), 41' e 76' Payet, 47' p.t. Milik

Domani

St. Etienne-Brest

Metz-PSG

Domenica

Nizza-Montpellier

Lens-Nimes

Lorient-Bordeaux

Rennes-Dijon

Strasburgo-Nantes

Angers-Monaco

Lione-Lille