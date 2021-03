Per Haaland pronta a scatenarsi una battaglia tra le big europee: al norvegese piace l'idea City

Erling Braut Haaland è pronto a infiammare il mercato, già dalla prossima estate. Il centravanti norvegese del Borussia Dortmund piace moltissimo al Chelsea, che è fiducioso sulle possibilità di acquistare lo scandinavo e ha già avviato i contatti. Ma, secondo SportBild, il giocatore non sembra particolarmente convinto del progetto dei Blues e sarebbe più attirato dall'idea di giocare nel Manchester City, dove raccoglierebbe l'eredità di un mito come Sergio Agüero.

In lizza c'è anche il Real Madrid, che deve prepararsi al dopo Karim Benzema, il cui contratto scadrà nel giugno 2022. Ma i Blancos sembrano avere come obiettivo principale Kylian Mbappé, vero e proprio pallino di Florentino Perez. il Manchester United potrebbe giocarsi la carta del connazionale Solskjaer, mentre il Bayern Monaco invece è fuori dai giochi e non parteciperà alla contesa per lo scandinavo dai numeri impressionanti.