Perù-Paraguay 7-6 dcr, le pagelle: Lapadula raggiunge Messi, Yotun sul pezzo

vedi letture

PERÙ-PARAGUAY 7-6 d.c.r.

Marcatori: 11' Gomez (PA), 21'/40' Lapadula (PE), 54' Alonso (PA), 80' Yotun (PE), 90' Avalos (PA)

PERÙ

Gallese 7 - Decisivo nella lotteria dei rigori con una bellissima parata sul penalty calciato da Espinola: non ha potuto nulla, nei tempi regolamentari, in occasione dei tre gol paraguaiani.

Corzo 6 - Gioca un discreto match pur senza spunti degni di nota dalla corsia di sua competenza (Dal 90+2' Lora s.v.)

Ramos 6,5 - Buona prova in fase difensiva nonostante qualche piccola ingenuità che sarebbe potuta costare molto cara: nel primo tempo, ad esempio, si è reso protagonista di una auto-traversa che ha creato un grosso spavento al Perù.

Santamaria 6 - Ammonito dopo appena un quarto d'ora, continua senza sosta ad andare in contrasto con gli avversari rischiando più volte il secondo cartellino giallo: viene graziato, in almeno una circostanza, dal direttore di gara.

Trauco 6,5 - Si vede con il contagocce sulla sinistra, ma ha il gran merito di aver segnato il rigore decisivo per il passaggio del turno: freddissimo dagli undici metri, non ha sentito la pressione del momento.

Tapia 6,5 - Segna un penalty importantissimo dopo l'errore di Samudio. Si muove bene in mezzo al campo, fornendo tanti palloni ai compagni di squadra.

Yotun 8 - Prima un assist per il raddoppio di Lapadula, poi il gol del momentaneo 3-2 e per finire un cucchiaio straordinario nella serie dei calci di rigore. E' dappertutto e non sbaglia nulla: fondamentale.

Carrillo 7,5 - Trova l'assist per il primo gol di Lapadula, ma non solo: è da una sua gran giocata col tacco che nasce l'azione del secondo gol. Come se non bastasse, mette la firma anche nel servizio vincente per il tris di Yotun e poi si fa ingenuamente espellere per doppia ammonizione. Salterà la semifinale: la sua sarà un'assenza pesantissima.

Pena 5,5 - Un solo spunto offensivo in avvio di match: troppo poco, avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa in più in una partita così importante. (Dal 60' Ormeno 5,5 - Entra in campo con la cattiveria giusta, ma non è sufficiente per fare la differenza. Batte un pessimo rigore)

Cueva 6,5 - Gli si può perdonare (alla luce dell'esito finale) l'errore dagli undici metri vista la gran parata del portiere uruguaiano. E' uno dei giocatori più attivi nelle fila dei biancorossi.

Lapadula 8 - Segna una doppietta micidiale che gli consente di agganciare un mostro sacro come Messi in vetta alla classifica marcatori della Copa America: oltre ai due gol su azione, l'attaccante del Benevento è letale anche ai rigori. Straordinario.

PARAGUAY

Silva 7 - Avrebbe potuto fare qualcosa in più nell'azione del raddoppio di Lapadula. Ai rigori mette in mostra tutto il suo talento bloccando i tiri di Ormeno e Cueva, ma purtroppo per lui non è abbastanza per volare in semifinale.

Espinola 5 - Uno dei terzini più in forma di questa Copa America cade nella serata più importante della stagione: poco in luce nei 90', sbaglia l'ultimo rigore del Paraguay offrendo agli avversari il match point trasformato da Trauco.

Gomez 5 - Nel bene o nel male, l'ex Milan fa di tutto nel primo tempo: segna, sbaglia la marcatura su Lapadula in occasione del pari, prende un giallo per proteste sul raddoppio e successivamente il rosso in pieno recupero. Rischia una squalifica pesantissima visto il testa a testa con l'arbitro dopo il provvedimento disciplinare.

Alonso 6,5 - Segna il 2-2 che restituisce speranza al Paraguay dopo la botta psicologica dell'inferiorità numerica. Perfetto anche dal dischetto.

Martinez 5,5 - All'11' è un suo colpo di testa respinto da Gallese a favorire il tap-in vincente di Gomez. Tocca una buona quantità di palloni ma non fa la differenza e, soprattutto, si fa cogliere impreparato ai calci di rigore.

Villasanti 6 - Arretra spesso il proprio raggio d'azione per dare una mano in fase difensiva: buon rendimento da parte sua (Dal 79' Piris Da Motta s.v.)

Cardozo Lucena 5 - Uno dei peggiori in campo: viene letteralmente fatto sedere da Carrillo nell'azione del primo gol di Lapadula. Sbaglia anche i passaggi più semplici: non è serata, il CT se ne accorge e lo sostituisce all'intervallo. (Dal 46' Rojas 6 - Sfortunato nella deviazione sul tiro da fuori di Yotun: col corpo, mette fuori causa il proprio portiere)

Sanchez 6,5 - Riesce a farsi vedere con continuità nel corso del primo tempo, nella ripresa parte a mille salvo poi calare alla distanza anche a causa della stanchezza (Dall'83' Avalos 6,5 - Impiega pochissimo ad entrare in partita: sette minuti dopo il suo ingresso in campo, mette la firma sul 3-3 che vale l'accesso ai calci di rigore)

Arzamendia 5 - E' difficile giudicare la sua prestazione: lavora "dietro le quinte", senza mai far intravedere qualcosa di positivo in avanti (Dall'83' Enciso s.v.)

Romero 6 - Gara di grandissimo sacrificio, non ha mai l'opportunità per battere Gallese ma si fa trovare pronto ai calci di rigore spiazzando il portiere nel tiro che inaugura la serie.

Gonzalez 6,5 - Dopo 45' da spettatore o poco più, al rientro dagli spogliatoi sembra un giocatore completamente diverso: è sua la sponda per il 2-2 di Alonso, corre come un dannato ma Berizzo lo toglie prima del previsto. (Dal 67' Samudio 5 - La lucidità che mostra nei tempi regolamentari la perde completamente in occasione dei rigori: pazzesco l'errore dal dischetto con il pallone spedito in curva)