Ufficiale Petkov riparte dalla Zweite Bundesliga: l'Augsburg lo ha ceduto all'Elversberg

vedi letture

Lukas Petkov saluta l'Augsburg e la Bundesliga e approda all'Elversberg, nella Serie B tedesca. Nel comunicato della sua ex squadra si legge come il trequartista abbia firmato un contratto triennale. Di seguito la nota integrale:

"Il centrocampista Lukas Petkov ha completato un trasferimento permanente alla squadra della Bundesliga 2 SV Elversberg, firmando un contratto triennale. Il prodotto dell'accademia FCA è entrato a far parte del club nel 2008 dall'SV Mering e si è fatto strada tra i ranghi dell'accademia, prima di trascorrere la scorsa stagione in prestito allo SpVgg Greuther Fürth. Entrambi i club hanno concordato di mantenere riservati i dettagli del contratto. Petkov ha fatto il suo debutto in Bundesliga nell'ultima giornata della stagione 2020/21, firmando il suo primo contratto da professionista poco dopo. Il centrocampista ha giocato otto volte in Bundesliga per l'FCA. Si è poi unito allo SC Verl, squadra di terza divisione, in cerca di più tempo di gioco (37 partite, 11 gol). La stagione successiva, Petkov si è trasferito in prestito al Greuther Fürth, squadra di seconda divisione, giocando 44 partite ufficiali per il club. Petkov è stato anche in grado di fare il suo debutto da senior per la Bulgaria, ottenendo finora cinque presenze".