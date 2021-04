Pochettino ritrova Marquinhos: senza il capitano il PSG ha perso 7 partite su 15 in stagione

Mauricio Pochettino ha confermato in conferenza stampa che domani potrà contare su Marquinhos nella difficile sfida contro il Manchester City. Il capitano del PSG ha saltato il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern e torna per blindare la difesa, come è accaduto in tante altre occasioni. Senza di lui, il rendimento dei parigini crolla: l'ex Roma ha saltato 15 partite tra Ligue 1 e Champions League, in cui Mbappé e soci hanno vinto solo 7 volte e perso in altrettante occasioni. I numeri con Marquinhos, invece, sono superlativi: 29 partite, 22 successi e solo 4 battute d'arresto.