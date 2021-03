Polemica in Norvegia: spunta una maglietta con messaggio misogino durante un'intervista

Durante la pandemia, le interviste in videochiamata sono diventate una costante sulle televisioni di tutto il mondo e le polemiche non sono mancate, sia per l'abbigliamento degli intervistati che per alcuni "sfondi". A tal proposito, in Norvegia ha destato grande scalpore l'intervista rilasciata a Norweigan TV2 da Vegard Forren, 33enne giocatore del Brann. Sulla parete alle sue spalle (era all'interno di una delle sedi del club) si poteva infatti osservare una maglia con un messaggio misogino: "Che cos'è il calcio femminile? Non è calcio, né è femminile". L'amministratore delegato del club si è subito scusato per quanto accaduto: "Mi vergogno, non sono mai stato così rosso per l'imbarazzo. Abbiamo subito provveduto a rimuovere la maglia".