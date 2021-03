Portogallo, Rui Patricio ko: salta le qualificazioni ai Mondiali. Convocato José Sa

Il Portogallo ha già perso un pezzo per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo. Si tratta di Rui Patricio, che come annunciato dalla federazione portoghese "non si è rimesso in condizioni sufficienti dal trauma sofferto col Wolverhampton e proseguirà la riabilitazione in Inghilterra". Al suo posto il c.t. Fernando Santos ha convocato José Sa, portiere in forza all'Olympiacos.