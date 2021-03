Portoghesi rinati: dopo Joao Mario anche Andre Gomes in grande forma. Merito di Ancelotti

Negli ultimi anni il Portogallo ha espresso una serie incredibile di talenti, che hanno fatto le fortune dei maggiori club europei. Non tutti, però, hanno avuto un rendimento costante: Joao Mario e André Gomes, per esempio, non sono riusciti a farsi apprezzare nelle loro esperienze con le maglie di Inter e Barcellona, ma adesso sembrano essersi ritrovati. L'ex nerazzurro è uno dei fari dello Sporting che sta dominando il campionato portoghese, mentre Gomes, dopo l'infelice parentesi in Catalogna, è rinato grazie alle cure di Carlo Ancelotti, che gli ha affidato le chiavi della mediana dell'Everton. Non è ancora quel giocatore ammirato in passato con il Valencia, ma con queste prestazioni può tornare a rivendicare un ruolo importante anche in Nazionale.