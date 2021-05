Pote trequartista goleador e capocannoniere. Amorim: "Il suo acquisto fu pure criticato..."

La tripletta realizzata nell'ultima giornata contro il Maritimo ha permesso a Pedro Gonçalves (in arte Pote) di conquistare il titolo di capocannoniere del campionato portoghese, soffiando il premio a Seferovic proprio a pochi centimetri dal traguardo. Il trequartista ha messo a segno ben 23 reti ed è stato elogiato da mister Ruben Amorim: "Siamo molto contenti per lui, si è visto che la squadra ha lavorato molto per aiutarlo. Ci è costato un po' (6,5 milioni di euro, ndr), e quell'affare è stata criticato (lo Sporting ha lasciato il 50 % delle futura rivendita al Famalicão, ndr), ma ha chiuso come miglior marcatore del campionato Finalmente un portoghese, dopo tanto tempo".