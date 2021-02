Premier, Guardiola allenatore del mese di gennaio. Eguagliato Klopp per numero di vittorie

vedi letture

Pep Guardiola ha vinto il premio di miglior allenatore del mese di gennaio in Premier League.Battuta la concorrenza di Mikel Arteta, David Moyes e Graham Potter. Si tratta dell'ottavo riconoscimento di "manager of the month", che gli permette di eguagliare Jurgen Klopp, Martin O'Neill e Harry Redknapp: "Ciò che questa squadra ha ottenuto a gennaio, vincere tutte le nostre partite, nonostante tutte le restrizioni che dobbiamo affrontare, è notevole. Questo dimostra quanto siano concentrati i miei giocatori e il mio staff. Sono incredibili e sono orgoglioso di lavorare al loro fianco. Ogni singola persona coinvolta merita un enorme credito" ha dichiarato.

Questi i premi finora assegnati:

Settembre: Carlo Ancelotti (Everton)

Ottobre: Nuno Espirito Santo (Wolverhampton)

Novembre: Jose Mourinho (Tottenham)

Dicembre: Dean Smith (Aston Villa)

Gennaio: Pep Guardiola (Manchester City)