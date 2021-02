Premier League, commento razzista contro Nketiah: Twitter interviene e lo cancella

Ennesimo commento di stampo razzista ai danni di un calciatore professionistico. Vittima Eddie Nketiah, attaccante classe 1999 dell'Arsenal, offeso in calce ad un suo post su Twitter che lo ritraeva in campo durante l'allenamento della viglia del match di Europa League contro il Benfica in programma oggi. Il commento in questione è stato segnalato e cancellato dalla struttura tecnica del noto social network. "Non si può assolutamente sottovalutare l'impatto che certi abusi hanno sulle persone. Dobbiamo cogliere le opportunità che abbiamo davanti come un campanello d'allarme per intervenire" ha dichiarato l'ad dell'Arsenal Vinai Venkatesham nel corso del vertice 'Business of Football organizzato dal Financial Times.