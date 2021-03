Premier League, è di Bruno Fernandes la rete più bella del mese di febbraio

Bruno Fernandes è stato premiato per il gol più bello del mese di febbraio in Premier League. La rete in questione è stata realizzata lo scorso 6 febbraio contro l'Everton, in un incontro terminato 3-3. È la seconda volta in assoluto che il portoghese si aggiudica questo riconoscimento, dopo il premio nel giugno 2020.

Questi i precedenti vincitori in questa stagione:

Settembre: James Maddison (Leicester)

Ottobre: Manuel Lanzini (West Ham)

Novembre: Ola Aina (Fulham)

Dicembre: Sebastien Haller (West Ham)

Gennaio: Mohamed Salah (Liverpool)