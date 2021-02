Premier League, l'Arsenal ritrova la vittoria con un super Aubameyang: 4-2 al Leeds di Bielsa

vedi letture

Dopo due sconfitte consecutive, l’Arsenal ritrova la vittoria in Premier League piegando per 4-2 il Leeds. Decisiva per i Gunners la tripletta di Aubameyang (su rigore il secondo gol) e la rete di Bellerin. Nel finale la formazione allenata da Bielsa ha provato a riaprire la sfida con i gol di Strujik e Costa, ma non è riuscita a evitare il ko. Con questo risultato l’Arsenal sale al decimo posto con 34 punti, superando in classifica proprio il Leeds che resta a 32.