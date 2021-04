Premier League, la 37a giornata slitta a martedì 18 per consentire ai tifosi l'accesso allo stadio

vedi letture

La Premier League cambia le date della penultima giornata di campionato. La 37a giornata, inizialmente prevista per questo fine settimana - si legge sul The Athletic -, slitterà a martedì prossimo così da consentire agli spettatori di accedere agli impianti. A partire dal 17 maggio infatti verranno allentate le misure di sicurezza anti-covid per i luoghi all'aperto con gli stadi che potranno accogliere fino ad un massimo di 10mila spettatori o una capienza pari del 25% per gli impianti che lo consentiranno.