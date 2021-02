Premier League, Lookman lancia il Fulham. Sheffield United sempre più ultimo

vedi letture

Successo di misura per il Fulham nel match giocato oggi contro lo Sheffield United, valido per la 25esima giornata della Premier League. Decisivo il gol messo a segno da Lookman in avvio di ripresa. Con questo risultato i padroni di casa risollevano la loro classifica: al momento sono terzultimi a 22 punti, tre in meno rispetto al quartultimo posto occupato dal Newcastle. Sempre più ultimo, invece, lo Sheffield.