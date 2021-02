Premier League, Raphinha incanta con il Leeds: su di lui gli occhi del Liverpool

Tra i protagonisti dell'ottima stagione del Leeds c'è sicuramente l'attaccante esterno Raphinha, arrivato in ottobre alla corte di Bielsa dal Rennes, per una cifra di poco inferiore ai 17 milioni di sterline. Raphinha ha fin qui messo assieme sei reti e sei assist in poco più di venti presenze con la maglia del Leeds, cifre importanti, che lo hanno fatto finire nel mirino di molte big inglesi, tra cui il Liverpool. Come riporta France Football, Jurgen Klopp avrebbe messo su di lui gli occhi sul brasiliano, 24 anni, che potrebbe sposarsi al meglio con il calcio del tecnico tedesco.