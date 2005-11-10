Ufficiale In Premier anche le neopromosse spendono: altri 20 milioni, il Coventry prende Amenda

Nella Premier League inglese anche le neopromosse hanno un budget di spesa che molte squadre italiane possono invidiare: altro acquisto da parte del Coventry di Frank Lampard, che ha messo sul piatto 20 milioni di euro, bonus compresi (circa 17,2 milioni di sterline) per assicurarsi Aurele Amenda dall'Eintracht Francoforte.

Altro colpo dopo Tchaouna

Un acquisto che per il Coventry arriva a pochi giorni dall'ufficializzazione dell'ex Lazio Tchaouna, preso per circa 24 milioni di euro. Il 22enne nazionale svizzero ha collezionato 42 presenze con l'Eintracht Francoforte in Germania dopo aver lasciato lo Young Boys nel 2024 e ha fatto parte della squadra svizzera alla Coppa del Mondo 2026. Ora diventa un giocatore della Premier League dopo la promozione del Coventry al massimo livello.

Il comunicato del Coventry per Amenda

Ecco di seguito il comunicato con il quale il Coventry ha annunciato Amenda: "Il Coventry City FC è lieto di annunciare la firma di Aurèle Amenda con un contratto a lungo termine, soggetto ad autorizzazione internazionale. Il difensore centrale di 22 anni si unisce dalla squadra della Bundesliga Eintracht Francoforte dove ha collezionato 42 presenze nelle sue due stagioni al Deutsche Bank Park".