Juventus, gli occhi della Premier su McKennie: piace al neopromosso Coventry City

Weston McKennie, nonostante sia fresco di rinnovo con la Juventus fino al 30 giugno 2030, è destinato ad essere un nome caldo dell'imminente mercato estivo. Stando a quanto riporta Sportal.it, il centrocampista statunitense è finito nel mirino del Coventry City. Fresca di ritorno in Premier League, la compagine allenata da Frank Lampard vuole fare le cose per bene e ha pronto un budget da 200 milioni di euro per la campagna acquisti.

Tra i nomi messi nel mirino c'è anche quello di McKennie, che in questa stagione si è rivelato un elemento fondamentale nello scacchiere di Tudor e soprattutto di Spalletti come confermano le sue 43 presenze stagionali tra tutte le competizioni (impreziosite da 9 gol e 8 assist). Difficile che la Juve lo lasci partire, a maggior ragione dopo il prolungamento del contratto.

Nel caso in cui però dovesse andare in porto questa trattativa, per McKennie si tratterebbe di un ritorno in Premier League. Il centrocampista ha infatti già giocato nel massimo campionato inglese nella stagione 2022/23, vestendo per 19 volte la casacca del Leeds.