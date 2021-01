Presidenza Barcellona, oggi deadline per i candidati. Gli epidemiologi: "Rinviamo le elezioni"

È il giorno della verità in casa Barcellona. Oggi pomeriggio è la deadline per la presentazione delle candidature alla presidenza. Gli aspiranti alla poltrona dovranno presentare le 2.257 firme di appoggio da parte dei soci. Si vota il 24 gennaio mentre la campagna elettorale vera e propria sarà tra il 15 e il 22 gennaio. Il 25 gennaio il nuovo presidente entrerà in carica.

Tuttavia, esperti epidemiologi hanno analizzato l'attuale situazione contagi in Catalogna e si sono espressi in favore del rinvio delle elezioni, non solo della presidenza del Barcellona ma anche di quella della Generalitat de Catalunya. Nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre mille nuovi contagi in Catalogna, più 70 decessi. Aumentano inoltre i ricoveri in ospedale.