Ufficiale Prima l'offerta della Roma respinta, poi il rinnovo: Badé prolunga col Siviglia

Il Siviglia ha resistito e ha fatto muro quando la Roma negli ultimi giorni di mercato ci ha provato per Loic Bade e ora ha rinnovato il contratto del difensore. Come si legge dal sito ufficiale della società andalusa infatti, il centrale ha firmato fino al 2029. Di seguito la nota integrale:

"Loïc Badé ha firmato un rinnovo contrattuale che lo terrà al club fino a giugno 2029. Il difensore centrale francese è arrivato per la prima volta qui durante la sessione di calciomercato di gennaio 2022/23, in prestito dallo Stade Rennais FC. Solo pochi mesi dopo ha contribuito a sollevare il nostro settimo titolo di UEFA Europa League. Ha giocato un ruolo cruciale in quella campagna, segnando contro il Manchester United nei quarti di finale. Dopo che il club ha attivato l' opzione di acquisto , Badé ha avuto una campagna 2023/24 di grande successo, giocando 33 partite in tutte le competizioni. Ciò significa che ha fatto 60 presenze per il club in una stagione e mezza. La sua forma eccellente gli ha permesso di guadagnarsi un posto nella squadra francese per le Olimpiadi. È stato un elemento chiave della formazione di partenza quando la Francia ha raggiunto la finale, guadagnando una medaglia d'argento. Infatti, ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale francese prima di questa pausa internazionale".