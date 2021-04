Primeria Liga, il Porto vince 2-0: battuto il Tondela con i gol di Martinez Toni e Taremi

Si è concluso il match di Primeira Liga portoghese tra Tondela e Porto. Tutto facile per gli ospiti che si sono imposti con un gol per tempo. A segno Martinez Toni nel primo tempo e Taremi nel secondo. Con questo risultato i Dragoes si portano a -5 dalla capolista Sporting, ma con una gara in più. Il Tondela resta invece a metà classifica con 28 punti. Nelle altre gare giocate oggi, 3-3 tra Boavista e Rio Ave, mentre il Maritimo ha battuto per 1-0 il Farense.