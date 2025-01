Ufficiale Primo rinforzo per Juric: il Southampton annuncia Joachim Kayi Sanda

vedi letture

Nuovo arrivo in casa Southampton, che ha annunciato oggi l'acquisto del 18enne Joachim Kayi Sanda dal Valenciennes: "Il giovane e talentuoso difensore centrale ha firmato un contratto fino a giugno 2029, diventando il primo giocatore a svilupparsi all’interno del sistema dei club della famiglia Sport Republic e a trasferirsi al St Mary’s. Kayi Sanda, noto per il suo talento e le sue qualità di leadership, che lo hanno portato a indossare la fascia di capitano della sua nazionale fino al livello Under 18, arriva a Southampton dopo aver già collezionato 37 presenze tra i professionisti con il Valenciennes nei campionati francesi, nonostante abbia compiuto 18 anni solo poche settimane fa.

Nel 2023, ha guidato la sua nazionale fino alla finale della Coppa del Mondo FIFA Under 17 in Indonesia, un risultato che lo ha successivamente proiettato al livello Under 19. Le sue prestazioni sia a livello di club che di nazionale hanno attirato l’interesse di numerosi club in tutta Europa. Nonostante le tante attenzioni, Kayi Sanda ha scelto di trasferirsi sulla costa meridionale dell’Inghilterra per proseguire il suo sviluppo e si è già unito ai suoi nuovi compagni di squadra al Staplewood Campus".

Joachim Kayi Sanda ha parlato così al sito ufficiale del club: "Sono davvero felice di essere qui. Penso che questa sia una città fantastica e un grande club. Ho ricevuto un’accoglienza molto calorosa e sono orgoglioso di rappresentare questa squadra. Non mi aspettavo che arrivasse così presto, ma avevo questo obiettivo nella mia mente e sono riuscito a raggiungerlo prima del previsto. Il DNA del club, incentrato sul miglioramento dei giovani giocatori, e tutto il progetto mi hanno convinto a venire qui."