Ufficiale Primo tassello per la Bundesliga: l'Elversberg riscatta Poreba dall'Amubugo

L'Elversberg ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto per Łukasz Poreba, rendendo così definitivo il trasferimento del centrocampista polacco, che resterà al club fino al 2029. Il giocatore, 26 anni, era arrivato in prestito dall'Amburgo nella stagione 2025/2026 e ha convinto rapidamente società e staff tecnico con prestazioni costanti e affidabili.

Poreba vanta un percorso internazionale che lo ha visto crescere in Polonia con lo Zagłębie Lubin, prima delle esperienze al Lens e successivamente in Germania con l’Amburgo. In maglia Elversberg è diventato subito un punto fermo del centrocampo, collezionando 34 presenze in Zweite Bundesliga, tutte da titolare a partire dalla terza giornata, con un gol e tre assist all’attivo.

Grande la soddisfazione del club, come sottolineato dal direttore sportivo Christian Weber: "Siamo molto felici che Łukasz continui a far parte della nostra squadra. Nell’ultima stagione ha dimostrato quanto sia importante per il gruppo. Con le sue qualità in fase difensiva, la sua intelligenza tattica e la sua straordinaria mentalità ha avuto un ruolo fondamentale nei nostri successi. Anche a livello umano si è integrato perfettamente e rispecchia i valori della società".

Entusiasta anche il centrocampista polacco, che ha evidenziato il legame creato con l’ambiente: "L’ultimo anno a Elversberg è stato speciale sotto ogni punto di vista. Abbiamo raggiunto qualcosa di storico insieme, ma ho sentito anche una grande fiducia nei miei confronti. Proseguire questo percorso è la scelta giusta, per affrontare al meglio le nuove sfide in Bundesliga".