PSG, Al Khelaifi si complimenta con i suoi: "Abbiamo sempre più esperienza in Champions"

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha commentato il successo della sua squadra a Monaco di Baviera nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "È una vittoria importante nella storia del club. In trasferta, qui a Monaco 3-2, nonostante diversi infortuni da parte nostra. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finito, era solo il primo tempo, c'è il secondo da disputare al Parc des Princes la prossima settimana. Vogliamo vincere, è molto importante per noi. Abbiamo sempre più esperienza in questa competizione, ai nostri giocatori piace giocare queste partite, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sono molto orgoglioso dei giocatori e dello staff, perché hanno giocato una grande partita. Ma non dimentichiamo che c'è ancora il match di ritorno da giocare".