PSG, dopo Di Maria anche Verratti chiama Messi: "Un sogno giocare con lui e Neymar"

Marco Verratti chiama Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Il centrocampista ha dichiarato a Canal +: "Certamente mi piacerebbe giocare con Messi. Darei la palla a lui e Neymar e resterei dietro a guardare un po'. Sarebbe meraviglioso averlo in squadra, un qualcosa in più che il calcio mi darebbe". Una dichiarazione che potrebbe fare infuriare nuovamente il Barcellona che già nei giorni scorsi per voce di Ronal Koeman ha espresso il proprio disappunto per come i giocatori del PSG si stiano esponendo parlando della Pulga.