PSG, Leonardo: "Pochettino ha due anni di contratto. Tuchel? Le cose cambiano"

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, è intervento ai microfoni di Canal Plus, per parlare del tecnico Mauricio Pochettino: "Pochettino ha due anni di contratto con noi, siamo molto contenti di lui. Come ho vissuto la vittoria di Tuchel? Sono cose che succedono, è il calcio, le cose cambiano (ride, ndr). Questi cicli vanno e vengono. Sono contento anche per Thiago Silva, è fantastico vederlo anche se si è infortunato".