PSG, nel nuovo contratto di Neymar ci sarà una clausola per prolungarlo fino al 2027

Continuano le indiscrezioni sul rinnovo di Neymar con il Paris Saint-Germain. Nella giornata di ieri infatti L’Equipe annunciava come imminente la firma del brasiliano su un contratto fino al 2026 alle stesse cifre attuali (28,3 milioni a stagione), ma con una serie di bonus in caso di successi in Europa o di vittoria del Pallone d’Oro. Ma non sarebbe l’unica clausola inserita dal club transalpino nel nuovo contratto del numero 10. Secondo quanto riferito da Le10sports.com nell’accordo ci sarà una clausola aggiuntiva per far restare Neymar sotto la Torre Eiffel per un altro anno, ovvero fino al 2027. Praticamente un contratto a vita.