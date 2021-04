PSG, Neymar firma un pre-accordo per il rinnovo di contratto fino al 2026

Neymar vicino al rinnovo col PSG fino al 2026. Questa è la notizia arrivata nelle ultime ore da TeleFoot in merito al futuro dell’attaccante brasiliano. Stando al media francese, infatti, l’ex Barcellona avrebbe siglato un pre-accordo con la società di Parigi, per il prolungamento del rapporto fino al giugno 2026. Neymar (29) è approdato in Francia nel 2017 mettendo a referto 83 gol in 105 partite.