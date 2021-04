PSG, Neymar prende tempo: non firmerà il rinnovo senza prima aver parlato col Barça

Secondo quanto riportato da Sport, Neymar non firmerà il rinnovo col PSG fino a che non avrà parlato con il Barcellona. Il brasiliano dà la priorità a un possibile ritorno in Catalogna, con Laporta che vorrebbe provare a riportarlo in blaugrana. Il giocatore proverà a guadagnare tempo con l'intento di aspettare il Barça il più a lungo possibile.