PSG, ottimismo per Vitinha e Nuno Mendes: i due portoghesi in campo col Bayern?

Buone notizie per il Paris Saint-Germain in vista della semifinale di andata di Champions League contro il Bayern Monaco. Il centrocampista Vitinha sta infatti mostrando segnali incoraggianti nel recupero dall’infiammazione al tallone destro che lo ha costretto ai box nelle ultime gare.

Nel comunicato medico diffuso dal club, il PSG ha fatto sapere che la situazione del giocatore "evolve favorevolmente" e che il portoghese prosegue con un lavoro individuale personalizzato. Una condizione che alimenta le speranze di vederlo disponibile per il match d'andata del 28 aprile al Parco dei Principi. Interpellato in conferenza stampa, l’allenatore Luis Enrique ha preferito non sbilanciarsi: "Su Vitinha non è cambiato nulla rispetto a tre giorni fa", ha dichiarato in modo sintetico.

Il centrocampista era stato costretto a lasciare il campo al 38’ della sfida contro l’Olympique Lione, dopo un contrasto aereo che aveva aggravato il problema a un piede. Da quel momento ha saltato diverse partite, compresa l’ultima di campionato contro il Nantes. Sul fronte infermeria, il PSG ha aggiornato anche le condizioni di altri giocatori: il giovane Quentin Ndjantou prosegue il proprio percorso di recupero da un infortunio muscolare, mentre arrivano segnali positivi per Nuno Mendes, che non figura più tra gli indisponibili e sembra vicino al rientro dopo un problema alla coscia accusato ad Anfield contro il Liverpool. Lo staff medico resta comunque prudente, ma l’ottimismo cresce a pochi giorni da una sfida decisiva per la stagione parigina.