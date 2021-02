PSG, Pochettino: "Lavorare sodo per cercare di invertire questa la rotta"

Doccia fredda per il Paris Saint-Germain dopo l'exploit in Champions League contro il Barcellona: al Parco dei Principi un Monaco in forma smagliante ha costretto i parigini ad una sconfitta dura da digerire per il tecnico Mauricio Pochettino. Queste le sue parole al sito ufficiale Psg.fr:

"Penso che li abbiamo rincorsi, abbiamo subìto gol dopo cinque minuti e non abbiamo creato abbastanza occasioni. Non siamo stati abbastanza bravi ed è per questo che abbiamo perso la partita. Le sostituzioni? Avevo già deciso di farle, ma nel momento in cui abbiamo preso il secondo gol è stato lo stesso. Due occasioni del Monaco e due gol subiti.

Inoltre abbiamo dominato la partita per oltre 75 minuti con il possesso palla, ma non abbiamo mai trovato un modo per rompere la loro linea difensiva. Certo, si sono difesi bene e non c'è altro da dire. Complimenti al Monaco. Dobbiamo lavorare sodo per cercare di invertire questa situazione."