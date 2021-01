PSG, Pochettino: "Verratti trequartista? Il calcio è dinamico, le posizioni cambiano in corso"

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ha parlato della possibilità di avanzare Marco Verratti come trequartista nel 4-2-3-1: "Il calcio è un sistema aperto e dinamico. Nel corso di una partita le posizioni possono cambiare. Se parliamo di una foto, di qualcosa che non si muove è difficile spiegare le situazioni".