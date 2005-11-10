Ufficiale Monaco, inizia l'era Filipe Luis: l'ex allenatore del Flamengo ha firmato fino al 2028

Il Monaco riparte da Filipe Luis. Il club del Principato ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico brasiliano, che ha firmato un contratto fino a giugno 2028, aprendo così un nuovo ciclo dopo i successi ottenuti alla guida del Flamengo.

Il 40enne ha conquistato la Coppa del Brasile 2024, la Supercoppa del Brasile 2025, il Campionato Carioca 2025, il Brasileirão 2025 e soprattutto la Copa Libertadores 2025, chiudendo la sua esperienza con un bilancio di 62 vittorie, 21 pareggi e 16 sconfitte. Risultati che gli sono valsi anche il riconoscimento di miglior allenatore sudamericano del 2025. Prima di arrivare sulla panchina della prima squadra del Flamengo, Filipe Luís aveva mosso i primi passi nel settore giovanile del club carioca, vincendo anche la Coppa Intercontinentale Under 20, confermando fin da subito le sue qualità da allenatore.

Da calciatore, invece, vanta una carriera di altissimo livello. Con l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha collezionato 333 presenze, vincendo una Liga, una Coppa del Re e due Europa League. Ha inoltre vestito la maglia del Chelsea di José Mourinho, conquistando la Premier League nel 2015, prima di chiudere la carriera proprio al Flamengo, arricchendo il proprio palmarès con altre due Copa Libertadores. Con il Brasile ha totalizzato 44 presenze, vincendo la Confederations Cup 2013 e la Copa América 2019.

Filipe Luís sarà affiancato dagli storici collaboratori Ivan Palanco (viceallenatore) e Diogo Linhares (preparatore atletico), oltre ad Antony Santiago e al preparatore dei portieri Jyri Nieminen. Dopo i test fisici e medici della squadra, il tecnico dirigerà il suo primo allenamento mercoledì mattina al Centro di Performance del Monaco.