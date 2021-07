PSG, Sergio Ramos su Mbappé: "Vorrei continuasse, mi piace giocare con i migliori"

Presentato alla stampa come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ha risposto alle domande su Kylian Mbappé: "Non oso mai dire cosa dovrebbe fare qualcuno, per mia esperienza potrei dargli un consiglio in privato. Vorrei che continuasse al PSG perché mi piace giocare con i migliori. La decisione di restare o andarsene è molto personale. Non so cosa abbia in mente Kylian ma lui fa la differenza, è molto giovane, c'è un'ottima squadra qui e ha bisogno di grandi giocatori. Posso contribuire con il mio spirito vincente e se riesco a contagiarlo, sarà un successo".