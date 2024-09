Ufficiale PSG, un giovane 16enne blindato fino al 2026: c'è la firma sul contratto di Batbedat

Il PSG ha comunicato sul proprio profilo X di aver trovato l'accordo con il giovane Lucas Batbedat per un contratto fino al 2026. Il giocatore classe 2008 ha solamente 16 anni, ma è un difensore molto promettente e il club francese ha preferito blindarlo per far sì che possa restare in futuro al Parco dei Principi.

Di seguito il post su X: "Congratulazioni a Lucas Batbedat per aver firmato il suo contratto da aspirante con il Paris Saint-Germain. Lucas è ora legato al Club fino al 2026".