PSG, Vitinha da rivalutare nel fine settimana. Anche Nuno Mendes preoccupa Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain ha diffuso il consueto bollettino medico alla vigilia della sfida contro il Nantes, facendo il punto sulle condizioni di alcuni elementi della rosa. A tenere maggiormente banco è la situazione di Vitinha; il centrocampista portoghese ha accusato un’infiammazione al tallone destro in seguito a un colpo subito durante l’ultima gara contro l’Olympique Lione e lo staff medico ha deciso per un periodo di riposo e terapie nei prossimi giorni. Le sue condizioni saranno rivalutate verso la fine della settimana per stabilire eventuali tempi di recupero.

Situazione ancora in evoluzione anche per Nuno Mendes. Il terzino sinistro prosegue il proprio percorso di recupero, senza però indicazioni precise su un possibile rientro imminente in campo. Continua infine il programma riabilitativo di Quentin Ndjantou, che sta seguendo il protocollo terapeutico stabilito dallo staff sanitario del club parigino.