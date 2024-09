Ufficiale PSV Eindhoven, nuovo contratto per il 19enne Steur: il portiere firma fino al 2027

Roy Johannes Maria Steur si lega al PSV Eindhoven per altri tre anni. Come riportato sui canali ufficiali del club, il 19enne portiere olandese ha infatti rinnovato il contratto con i campioni d'Olanda in carica fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, Steur ha lasciato nel 2021 la società di Amsterdam per tentare l'avventura in Germania, con il Bayer Leverkusen. A gennaio 2023 il PSV ha riportato a casa il 2005 di Volendam, che non ha ancora esordito in prima squadra.