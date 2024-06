Ufficiale PSV, Sambo scende nella Serie B inglese: annunciata la sua cessione al Burnley

Burnley attivo sul mercato, per cercare l'immediata risalita in Premier League. Il primo acquisto estivo è Shurandy Sambo, terzino destro proveniente dal PSV. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Burnley Football Club è lieto di confermare il primo nuovo acquisto della finestra di mercato estiva del 2024, quando il terzino destro Shurandy Sambo arriva con un contratto quadriennale. Il nazionale olandese Under 21 si unisce ai Clarets dopo la recente scadenza del suo contratto con il PSV Eindhoven, squadra dell'Eredivisie.

Nato a Geldrop, Sambo ha giocato la sua carriera da junior con l'SV Braakhuizen, prima di passare al PSV Eindhoven. Il difensore ha fatto carriera al PSV e ha esordito con la squadra di riserva "Jong PSV" nel gennaio 2020 contro l'Ajax, prima di fare il suo debutto in prima squadra un anno dopo in Eredivisie contro l'FC Utrecht.

Con l'azione della prima squadra limitata al PSV, Sambo è passato allo Sparta Rotterdam in prestito per una stagione per la stagione 2022/23, dove il terzino destro ha giocato tutte le partite tranne quattro nella massima serie olandese. Dopo 14 presenze in prima squadra dopo il suo ritorno al PSV la scorsa stagione dopo il prestito, l'olandese, che ha rappresentato i Paesi Bassi dall'U15 all'U21, diventa il primo acquisto dell'estate.