Ufficiale Pumas, Navas resta fino a giugno 2027: il portiere ha convinto tutti in pochi mesi

I Pumas blindano uno dei pilastri: Keylor Navas ha rinnovato il contratto per un’altra stagione, prolungando il suo legame con il club fino al 30 giugno 2027. Arrivato a Città del Messico il 24 luglio 2025, dopo la burrascosa fine dell'avventura al Newell's, l’ex portiere del Real Madrid e del PSG si è imposto fin da subito come leader tecnico e carismatico della squadra. Il suo impatto è stato immediato: dal debutto contro il Querétaro, Navas ha disputato 31 delle 32 partite ufficiali della stagione, saltandone solo una per squalifica. Prestazioni costanti e di alto livello che lo hanno rapidamente trasformato in un idolo della tifoseria universitaria.

La dirigenza non ha avuto dubbi sulla sua conferma. Il vicepresidente sportivo Antonio Sancho ha sottolineato come il rinnovo sia stato naturale e condiviso: bastati pochi incontri per raggiungere l’accordo, segno di una volontà comune di proseguire insieme un percorso di crescita. Anche Navas ha espresso grande soddisfazione per la scelta, mettendo al centro non solo l’aspetto sportivo ma anche quello umano. Il portiere costaricano ha evidenziato il forte legame creato con il gruppo e l’ambiente, definendolo difficile da trovare altrove. Determinante, inoltre, il benessere della sua famiglia, elemento chiave nella decisione di restare.

Con un palmarès internazionale di altissimo livello - che annovera diverse Champions League e partecipazioni ai Mondiali - Navas porta esperienza e mentalità vincente in uno spogliatoio giovane ma ambizioso. Il suo rinnovo rappresenta un segnale chiaro: i Pumas vogliono continuare a crescere e puntare a traguardi importanti.