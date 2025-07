Ufficiale Il Newell's annuncia così l'addio di Navas: "Il collettivo sempre davanti all'individuo"

Keylor Navas è un nuovo giocatore dei Pumas UNAM. Il portiere costaricano lascia il Newell’s Old Boys dopo una breve ma significativa esperienza in Argentina e si trasferisce in Messico per una cifra di 1,9 milioni di dollari (circa 1,6 milioni di euro), con bonus aggiuntivi fino a 100.000 dollari (circa 85.500 euro).

Il club argentino ha confermato il trasferimento con un comunicato ufficiale, sottolineando che la decisione è stata presa in linea con i valori fondamentali della società: unità, professionalità e rispetto reciproco. "Per raggiungere obiettivi sportivi e umani, ogni membro deve muoversi nella stessa direzione, mettendo sempre il collettivo davanti all’individuale", si legge nella nota. Arrivato a Rosario all’inizio del 2025, Navas ha collezionato 16 presenze, mantenendo la porta inviolata in 8 occasioni e subendo appena 11 reti. Nonostante la breve permanenza, l’ex Real Madrid e Paris Saint-Germain ha lasciato un’impronta forte, grazie alla sua esperienza e alla leadership in campo, ma l'addio - come si evince dal comunicato - è stato decisamente turbolento.

Con l’arrivo ai Pumas, Navas porterà solidità e carisma internazionale a una squadra che punta in alto nella Liga MX. Il club messicano si assicura così un rinforzo di altissimo profilo per la nuova stagione.