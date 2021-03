Qatar 2022, Gruppo B: Ibra torna e serve l'assist decisivo. Spagna fermata dalla Grecia

Clamoroso nel Gruppo B, la Spagna non va oltre il pareggio contro una Grecia che non si qualifica a un grande torneo dal 2014. Morata illude, Bakasetas risponde. Tanta attesa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Svezia. L'asso del Milan si rivede dopo quattro anni e nove mesi e serve l'assist per il gol della vittoria di Claesson. Al 54' viene ammonito, all'84' lascia il posto a Quaison.

SVEZIA-GEORGIA 1-0 - 35' Claesson

SPAGNA-GRECIA 1-1 - 33' Morata (S), 57' Bakasetas rig. (G)

Classifica

Svezia 3

Grecia 1

Spagna 1

Kosovo 0

Georgia 0

Prossimo turno (28 marzo)

GEORGIA-SPAGNA

KOSOVO-SVEZIA