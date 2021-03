Qatar 2022, Gruppo F: Danimarca già prima solitaria. La Scozia agguanta l'Austria due volte

Nel Gruppo F di qualificazione europea ai Mondiali di Qatar 2022 si mette subito bene per la Danimarca, già prima solitaria nel girone grazie al successo a Tel Aviv. Eriksen e Kjaer in campo tutti e 90'. La Scozia insegue e riprende per due volte l'Austria, mentre Roberto Bordin alla sua partita d'esordio non va oltre il pari contro le Far Oer.

ISRAELE-DANIMARCA 0-2 - 13' Braithwaite, 67' Wind

MOLDAVIA-FAR OER 1-1 - 9' Nicolaescu (M), 83' Olsen (F)

SCOZIA-AUSTRIA 2-2 - 55' e 80' Kalajdzic (A), 71' Hanley (S), 85' McGinn (S)

Classifica

Danimarca 3

Austria 1

Scozia 1

Far Oer 1

Moldavia 1

Israele 0

Prossimo turno (28 marzo)

DANIMARCA-MOLDAVIA

AUSTRIA-FAR OER

ISLANDA-SCOZIA