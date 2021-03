Qatar 2022, in Norvegia si discute del boicottaggio al torneo. Il Tromso è il primo club ad agire

Nelle scorse settimane sono emersi alcuni dati pubblicati dal The Guardian riguardanti i lavori per la costruzione di stadi e infrastrutture in Qatar, in vista dei Mondiali del 2022. Numeri drammatici per quanto riguarda le vittime fra gli operai che hanno preso parte ai lavori. Al momento sarebbero oltre 6.500 i lavoratori immigrati morti nei cantieri realizzati per ospitare il prossimo anno la più importante competizione calcistica al mondo. Gli operai deceduti vengono soprattutto da India, Nepal e Bangladesh, ma anche da Pakistan, Sri Lanka, dalle Filippine e dal Kenya e lavoravano in condizioni disumane cercando di rispettare le scadenze della road map.

C'è chi si interroga pertanto sulla violazione dei diritti umani e per protesta ha deciso di lanciare un messaggio: è il caso del Tromsø, squadra che rappresenta il punto più alto (geograficamente parlando) della mappa del calcio. Il club norvegese ha chiesto di boicottare l'evento e l'ha reso noto diverse settimane fa con un comunicato ufficiale. La società fa sapere inoltre di voler sollecitare la Federcalcio norvegese a sostenere il boicottaggio, sottolineando come questo possa essere un segnale importante considerando le alte possibilità della selezione, che sta vedendo fiorire grandi giocatori (Haaland, Sorloth, Odegaard) di qualificarsi all'evento dove manca dal 1998. Intanto altri sei club norvegesi, fra cui il Rosenborg, hanno appoggiato la protesta del Tromsø.