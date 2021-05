Qatar 2022, la Corea del Nord ha annunciato il suo ritiro dalle qualificazioni

L'Asian Football Confederation ha annunciato quest'oggi la decisione della Corea del Nord di ritirarsi dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 e per la Coppa d'Asia 2023. La decisione non è stata motivata anche se per la stampa sudcoreana questa decisione è stata presa dalla nordcorea per la preoccupazione che desta la pandemia di Covid-19.