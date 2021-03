Qatar 2022, Svizzera principale antagonista dell'Italia. Petkovic: "Bene con la Bulgaria"

vedi letture

Il commissario tecnico della Svizzera, Vladimir Petkovic, ha commentato il successo degli elvetici in Bulgaria: 3-1 il finale, partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022 e inserita nel Girone C, lo stesso dell'Italia: "Siamo entrati ottimamente in partita, eravamo in forma e fortunatamente siamo stati molto concreti. Vincendo contro avversari più abbordabili si riesce a costruire qualcosa di nuovo e sicuramente si può guardare al futuro con ottimismo" sono le parole del ct riportate dalla RSI. Prossimo impegno per i rossocrociati domenica contro la Lettonia a San Gallo. Le partite contro l'Italia sono in programma il 5 settembre in terra elvetica e il ritorno il 12 novembre.