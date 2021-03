Qual. Coppa d'Africa, in campo il Gambia: Colley titolare, Barrow in panchina

vedi letture

Scenderanno in campo tra pochissimo quattro squadre che si affronteranno nelle partite di qualificazione alla Coppa d'Africa. Nel Gambia (già qualificato) che affronterà la Repubblica Democratica del Congo (eliminata) titolari Omar Colley, difensore della Sampdoria, e Lamin Jallow, attaccante del Vicenza. In panchina Musa Barrow, punta del Bologna. L'altra sfida sarà tra Burkina Faso e Sudan. È terminata da poco Malawi-Uganda: i padroni di casa hanno vinto 1-0 e hanno staccato il pass di qualificazione, così come il Burkina Faso, che non può essere più superato dall'Uganda.