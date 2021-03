Qual. Coppa d'Africa, Salah trascina l'Egitto. KO indolore per il Gambia di Colley e Barrow

Sono appena terminate le cinque partite delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2022 cominciate alle ore 17. Salah trascina l'Egitto a una facile vittoria contro Comore, mentre il Gambia di Colley e Barrow (già qualificato) perde contro la Repubblica Democratica del Congo. Successi anche per Angola, Kenya e Burkina Faso. Novanta minuti in campo per il blucerchiato, mezzora per l'attaccante del Bologna.

Risultati

Angola-Gabon 2-0

Burkina Faso-Sudan 1-0

DR Congo-Gambia 1-0

Egitto-Comore 4-0

Togo-Kenya 1-2

Sono 19 le squadre qualificate finora: Mali, Guinea, Burkina Faso, Malawi, Ghana, Sudan, Gambia, Gabon, Marocco, Camerun, Egitto, Comore, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale. Ne mancano solo altre 5.