Qual. Qatar 2022, Gruppo J: Armenia-Romania 3-2. Padroni di casa a punteggio pieno

vedi letture

Finisce con la vittoria per 3-2 dell’Armenia contro la Romania il match delle ore 18 valido per la 3^ giornata delle qualificazione al Mondiale 2022 per quanto riguarda il Gruppo J. Decisive per i padroni di casa le reti di Spertsyan al 56’, Haroyan all’87’ e Barseghyan all’89 in rimonta dopo la doppietta di Cicaldau fra il 62’ e il 72’.

Con questa vittoria, la terza su tre uscite, l’Armenia sale al comando del Gruppo J con 9 punti in attesa del match di questa sera della Germania contro la Macedonia del Nord.